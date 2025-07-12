Італія, попри поразку від Іспанії, пробилась у плейоф Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 11 липня, відбулися матчі третього туру групи В.

Італія мінімально поступилась чемпіонкам світу з Іспанії. Італійки першими вийшли вперед, проте майже одразу їх суперниці зрівняли рахунок, а у другій половині закріпили свою перевагу.

У паралельному матчі Бельгія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Португалії, перервавши серію з двох поспіль поразок.

Іспанія здобувши 9 очок виборола перше місце у групі В, Італія стала другою з 4 балами.

Футбол – жіночий Євро-2025

11 липня, група В, 3 тур

Італія – Іспанія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 10 Олів'єро, 1:1 – 14 дель Кастільйо, 1:2 – 49 Гіхарро, 1:3 – 90+1 Естер

Португалія – Бельгія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Вуллер, 1:1 – 87 Енкарнасан, 1:2 – 90+6 Кейман

У суботу, 12 липня, збірна Польщі зустрінеться з Данією, а Швеція та Німеччина розіграють між собою перше місце в групі С.

Напередодні Швейцарія вирвала нічию у Фінляндії та здобула путівку у чвертьфінал разом з Норвегією.