Швеція здолала Данію на старті Євро-2025
УЄФА
У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У третій ігровий день зійшлися команди Швеції та Данії.
Зустріч завершилась мінімальною перемогою шведської команди з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі півзахисниці мадридського Реала Філіппм Ангельдаль.
Футбол – жіночий Євро-2025
3 липня, група С, 1 тур
Данія – Швеція 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 55 Ангельдаль
Наступний матч турніру Німеччина — Польща відбудеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завядки голу Аріанни Карузо.