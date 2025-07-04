Швеція здолала Данію на старті Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У третій ігровий день зійшлися команди Швеції та Данії.

Зустріч завершилась мінімальною перемогою шведської команди з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі півзахисниці мадридського Реала Філіппм Ангельдаль.

Футбол – жіночий Євро-2025

3 липня, група С, 1 тур

Данія – Швеція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Ангельдаль

Наступний матч турніру Німеччина — Польща відбудеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завядки голу Аріанни Карузо.