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Швеція здолала Данію на старті Євро-2025

Олександр Булава — 4 липня 2025, 21:05
Швеція здолала Данію на старті Євро-2025
УЄФА

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У третій ігровий день зійшлися команди Швеції та Данії.

Зустріч завершилась мінімальною перемогою шведської команди з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі півзахисниці мадридського Реала Філіппм Ангельдаль.

Футбол – жіночий Євро-2025
3 липня, група С, 1 тур

Данія – Швеція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Ангельдаль

Наступний матч турніру Німеччина — Польща відбудеться о 22:00 за київським часом.

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Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завядки голу Аріанни Карузо.

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