Норвегія обіграла Фінляндію та очолила групу на жіночому Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 4 липня, заплановані матчі другого туру у групі A.

Зокрема, першими на поле вийшли збірні Норвегії та Фінляндії. Обидві команди здобули перемоги в першому турі, тому в цьому матчі визначався лідер квартету. І перемогу з мінімальною перевагою здобули норвежки.

Вони вийшли вперед вже на 3 хвилині, змусивши суперницю зрізати м'яч у власні ворота. Фінляндія відігралася ще у першому таймі. Але крапку в зустрічі на 84 поставила саме Норвегія.

Далі на фанатів чекатиме протистояння Швейцарії та Ісландії, яке розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Футбол – жіночий Євро-2025

6 липня, група A, 2 тур

Норвегія – Фінляндія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Нюстрем (а.г.), 1:0 – 32 Севеніус, 2:1 – 84 Грахам

22:00. Швейцарія – Ісландія

Нагадаємо, у першому турі Франція здолала Англію, Нідерланди розгромили Уельс у групі D. Також Німеччина розібралася з Польщею, Швеція здолала Данію у квартеті С. А у групі B Італія здолала Бельгію, а Іспанія розгромила Португалію.