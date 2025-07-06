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Норвегія обіграла Фінляндію та очолила групу на жіночому Євро-2025

Микола Дендак — 6 липня 2025, 21:35
Норвегія обіграла Фінляндію та очолила групу на жіночому Євро-2025
УЄФА

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 4 липня, заплановані матчі другого туру у групі A.

Зокрема, першими на поле вийшли збірні Норвегії та Фінляндії. Обидві команди здобули перемоги в першому турі, тому в цьому матчі визначався лідер квартету. І перемогу з мінімальною перевагою здобули норвежки.

Вони вийшли вперед вже на 3 хвилині, змусивши суперницю зрізати м'яч у власні ворота. Фінляндія відігралася ще у першому таймі. Але крапку в зустрічі на 84 поставила саме Норвегія.

Далі на фанатів чекатиме протистояння Швейцарії та Ісландії,  яке розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Футбол – жіночий Євро-2025
6 липня, група A, 2 тур

Норвегія – Фінляндія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Нюстрем (а.г.), 1:0 – 32 Севеніус, 2:1 – 84 Грахам

22:00. Швейцарія – Ісландія

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Нагадаємо, у першому турі Франція здолала Англію, Нідерланди розгромили Уельс у групі D. Також Німеччина розібралася з Польщею, Швеція здолала Данію у квартеті С. А у групі B Італія здолала Бельгію, а Іспанія розгромила Португалію.

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