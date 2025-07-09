Англія розгромила Нідерланди на Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 9 липня, відбулися матчі другого туру групи D.

Збірна Англії у стартовому поєдинку ігрового дня обіграла Нідерланди з рахунком 4:0. Дубль на свій рахунок записала 23-річна Лорен Джеймс з Челсі, ще по голу в активі Джорджії Стенвей (Баварія) та Елли Енн Тун (Манчестер Юнайтед).

Футбол – жіночий Євро-2025

9 липня, група D, 2 тур

Англія – Нідерланди 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Джеймс, 2:0 – 45+2 Стенвей, 3:0 – 60 Джеймс, 4:0 – 67 Тун

Наступний матч на турнірі відбудеться о 22:00 за київським часом, коли Франція зустрінеться з Уельсом.

Напередодні Німеччина мінімально обіграла Данію, Швеція здолала Польщу.