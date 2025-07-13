Швеція розгромила Німеччину, Польща здолала Данію на Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У суботу, 12 липня, відбулися матчі третього туру групи С.

Швеція обіграла Німеччину у поєдинку за перше місце в групі. Німкені першими вийшли вперед, на це шведки відповіли трьома голами у першому таймі та ще одним у другому.

Зазначимо, що Німеччина дограла матч у меншості, на 31-й хвилині арбітр вилучив Карлотту Вамзер.

У паралельному матчі Польща обіграла Данію та здобула першу перемогу на турнірі.

Швеція здобувши 9 очок виборола перше місце у групі С, Німеччина стала другою з 6 балами.

Футбол – жіночий Євро-2025

12 липня, група С, 3 тур

Польща – Данія 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Паділья, 2:0 – 20 Пайор, 2:1 – 59 Томсен, 3:1 – 76 В'янковська, 3:2 – 83 Бруун

Швеція – Німеччина 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 – 7 Бранд, 1:1 – 12 Блакстеніус, 2:1 – 25 Гольмберг, 3:1 – 34 Рольфо (пен), 4:1 – 80 Гуртіг

Груповий етап жіночого Євро завершиться у неділю, 13 липня, двома матчами: Англія зустрінеться з Уельсом, а Нідерланди зіграють з Францією.

Нагадаємо, напередодні Італія, попри поразку від Іспанії, пробилась у плейоф Євро-2025.