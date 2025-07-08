Збірна Німеччини мінімально обіграла Данію у 2 турі жіночого чемпіонату Європи

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 8 липня, відбувся один матч другого туру групи C.

Данська команда вийшла вперед ще в першому таймі, проте втратила свою перевагу.

Завдяки зусиллям Сьєке Нюскен та Леа Шуллер німкені здобули перемогу та майже гарантувала вихід у плейоф континентальної першості.

Футбол – жіночий Євро-2025

8 липня, група C, 2 тур

Німеччина – Данія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Вангсгорд, 1:1 – 56 Нюксен (пен), 2:1 – Шуллер

Окрім того, ще дві команди з квартету C грають між собою:

22:00. Швеція – Данія

Нагадаємо, у першому турі Франція здолала Англію, Нідерланди розгромили Уельс у групі D. Також Німеччина розібралася з Польщею, Швеція здолала Данію у квартеті С. А у групі B Італія здолала Бельгію, а Іспанія розгромила Португалію.