Збірна Німеччини мінімально обіграла Данію у 2 турі жіночого чемпіонату Європи
У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 8 липня, відбувся один матч другого туру групи C.
Данська команда вийшла вперед ще в першому таймі, проте втратила свою перевагу.
Завдяки зусиллям Сьєке Нюскен та Леа Шуллер німкені здобули перемогу та майже гарантувала вихід у плейоф континентальної першості.
Футбол – жіночий Євро-2025
8 липня, група C, 2 тур
Німеччина – Данія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Вангсгорд, 1:1 – 56 Нюксен (пен), 2:1 – Шуллер
Окрім того, ще дві команди з квартету C грають між собою:
22:00. Швеція – Данія
Нагадаємо, у першому турі Франція здолала Англію, Нідерланди розгромили Уельс у групі D. Також Німеччина розібралася з Польщею, Швеція здолала Данію у квартеті С. А у групі B Італія здолала Бельгію, а Іспанія розгромила Португалію.