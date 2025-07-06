Франція здолала Англію, Нідерланди розгромили Уельс на старті жіночого Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 5 липня, відбулися два матчі першого туру групового етапу.

Нідерланди у першій зустрічі ігрового дня обіграли команди Уельсу. Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Голами у складі "помаранчевих" відзначились Вівіанне Мідема, Вікторія Пелова та Есме Бругтс.

Франція завдяки голам Марі-Антуанетт Катото та Сенді Балтімор перемогли команду Англії. Британки змогли відквитати один м'яч наприкінці зустрічі, відзначилась Кіра Волш.

Футбол – жіночий Євро-2025

5 липня, група D, 1 тур

Уельс – Нідерланди 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Мідема, 0:2 – 48 Пелова, 0:3 – 57 Бругтс

Франція – Англія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 36 Катото, 2:0 – 39 Балтімор, 2:1 – 87 Волш

Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завдяки голу Аріанни Карузо, а Швеція здолала Данію.