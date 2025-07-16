Збірна Італії перемогла Норвегію та стала першою півфіналісткою жіночого Євро-2025
Жіноча збірна Італії здобула мінімальну перемогу над Норвегією в межах чвертьфінального матчу чемпіонату Європи з футболу, що триває у Швейцарії.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь італійок. Володарка Золотого м'яча-2018, норвежка Ада Гегерберг не реалізувала пенальті, хоч і відзначилася одним забитим голом.
У наступному раунді збірна Італії зіграє з переможцем пари Швеція – Англія, який відбудеться завтра, 17 липня.
Футбол – жіночий Євро-2025
16 липня, чвертьфінал
Норвегія – Італія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 50 Джіреллі, 1:1 – 66 Гегерберг, 1:2 – 90 Джіреллі
З іншої сторони сітки у чвертьфіналах зіграють Іспанія – Швейцарія та Франція – Німеччина.
Фінал запланований на 27 липня на стадіоні "Санкт-Якоб Парк" у Базелі.