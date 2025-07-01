Чемпіонат Європи серед жінок: гід по турніру, фаворитки, дебютантки та всі групи в деталях

Завтра, 2 липня, стартує жіночий чемпіонат Європи з футболу. Господаркою турніру цього разу стане Швейцарія, а матчі проходитимуть у восьми містах – Тун, Базель, Сьйон, Женева, Берн, Сент-Галлен, Люцерн та Цюрих.

За трофей боротимуться 16 національних збірних. Спершу команди розділені на чотири групи по чотири колективи, і лише дві найкращі з кожного квартету проб’ються до чвертьфіналу. Далі – усе за класичною схемою: виграв – крокуєш далі, програв – пакуй валізи.

"Чемпіон" підготував огляд груп, виокремив лідеранок збірних і визначив головних фавориток Євро.

Екскурс в історію

Для багатьох жіночий футбол досі залишається загадковим явищем. Але чемпіонат Європи серед жінок проводиться з 1983 року. Перші шість турнірів (до 1995-го) були короткими – тривали лише 4–5 днів і стартували відразу з плейоф, адже брали участь усього чотири збірні.

У 1997-му кількість учасниць фінальної стадії збільшили до восьми, а також ухвалили рішення проводити Євро раз на чотири роки. Популярність стрімко росла – тож на Євро-2009 і Євро-2013 уже було по 12 збірних, а з 2017-го і донині – 16 команд.

Гегемонка та рекорди

Справжньою гросмейстеркою жіночого футболу є збірна Німеччини – вісім титулів і ще один фінал. Дві перемоги має Норвегія, по одному тріумфу у Швеції, Нідерландів та Англії. Саме англійки цьогоріч виступають у статусі чинних чемпіонок.

Серед бомбардирок усіх часів вирізняються німкені Інка Грінгс та Біргіт Прінц – по 10 голів кожна. Інка забивала на турнірах 2005 і 2009 років, а Біргіт грала на п’яти Євро поспіль (від 1995 до 2009).

Серед діючих гравчинь лідирують Бет Мід (Англія) та Александра Попп (Німеччина) – у них по 6 м’ячів.

І ще один знаковий рекорд – 87 192 глядача на фіналі Євро-2022 на "Вемблі", де зійшлися Англія та Німеччина. Цю планку на швейцарських аренах точно не вдасться перевершити, оскільки стадіони в країні не мають такої місткості. Утім, атмосферу обіцяють не менш гарячу!

Група А. Склад: Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Фінляндія

Аліша Леманн – зірка. Але далеко не лідерка

Швейцарія – далеко не гранд жіночого футболу. Її дебют на Євро відбувся лише у 2017 році, і як тоді, так і через п’ять років – виліт уже після групового етапу.

Цього разу "хрестоноски" потрапили до першого кошика завдяки статусу країни-господарки. Звісно, це полегшило жереб, але не гарантує легкого шляху до плейоф – конкуренція в групі серйозна.

Найвідоміша фігура команди – Аліша Леманн, одна з наймедійніших футболісток світу. Утім, на полі лідерство часто переходить до інших. Подейкували, що головна тренерка Піа Сандхейдж могла й не включити її до заявки на турнір. Ба більше – розглядається варіант, де Леманн, зазвичай атакувальна гравчиня, гратиме на фланзі оборони.

"Спершу я, звичайно, була здивована, але з радістю приймаю цю роль. Команда – найважливіше. Якщо всі працюватимуть разом – ми здатні на більше", – сказала Аліша в інтерв’ю 20 minuten.

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Серед справжніх стовпів колективу – захисниця Ноель Маріц та півзахисниця Лія Вельті, яка місяць тому у складі Арсенала стала переможницею Ліги чемпіонів. Саме вона виконує капітанські обов’язки.

Є й ветерани. Ана-Марія Црногоревич, 34-річна нападниця, дебютувала у збірній ще у 2009-му. Її 74 голи у 167 матчах – блискучий показник. Вона грає у США, але має й вагомі європейські трофеї – зокрема, Лігу чемпіонів з Гамбургом та Барселоною.

У команді також варто придивитися до двох юних зірочок 2006 року народження. Іман Бені нещодавно перейшла в Манчестер Сіті, а її ровесниця Лейла Ванделер дебютувала за Ліон.

Та не обійшлося й без курйозів. У підготовці до Євро швейцарки програли команді U-15 клубу Люцерн з рахунком 1:7. Це стало темою для насмішок, але для самих гравчинь – або мотивація, або тиск. Усе залежатиме від того, як команда впорається психологічно.

Норвегія. Титули в минулому, а зараз – перевірка на зрілість

Головною фавориткою групи А вважається Норвегія.

Її останній великий успіх – срібло на Євро-2013. Минуло вже 12 років, а команда досі не втратила кістяк – досвідчена захисниця Марен М’єлде має за плечима 185 матчів, а Ада Гегерберг та Каролін Грем Хансен, яким на тому Євро було лише по 18, сьогодні – зірки світового масштабу.

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Серед ключових фігур – Фріда Маанум, ще одна представниця Арсенала і тріумфаторка цьогорічної Ліги чемпіонів.

Втім, результати Норвегії у 2024–2025 роках не вражають: лише 2 перемоги у 7 матчах. Обидві – над Швейцарією (2:1 і 1:0 у Лізі націй). Далі – три поразки (дві від Франції та одна від Швеції) і дві нічиї.

Ісландки. Час творити нову казку

Ісландія – збірна, яка ніколи не була фавориткою, але завжди здатна на сюрприз. Вперше спробувала пробитися на Євро ще у 1984 році, а з 2009-го – стабільна учасниця фінальної частини.

Нинішній тренер, Торстейн Халльдорссон, працює з командою з 2021 року. До речі, його син Йон Торстейнссон грає у Герті.

Головна зірка – захисниця Глодіс Перла Віггосдоттір, яка грала за Баварію останні чотири сезони. Її тричі визнавали найкращою футболісткою країни, а у 2024-му – ще й найкращою спортсменкою Ісландії загалом.

В атаці варто звернути увагу на Свейндіс Джейн Йонсдоттір – 24-річну форвардиню з гольовим чуттям і яскравим виглядом: її мама родом із Гани.

Ісландки мають потенціал для виходу з групи – зокрема, двічі зіграли внічию з Норвегією, а також розписали мирову зі Швейцарією. І найгучніший результат – перемога над Німеччиною 3:0 у відборі. Німкені, між іншим, інші 5 матчів виграли з різницею 17:5.

Фінляндія. Не така проста, як здається

У цьому квартеті аутсайдером вважають Фінляндію, але недооцінювати її не варто.

У кваліфікації "суомі" перемогли Італію 2:1 та розійшлися миром із Нідерландами (1:1). У Лізі націй справи були гірші: поступилися Сербії (0:1) і не змогли обіграти Білорусь (0:0). Тому й не вийшли до еліти.

На Євро-2022 фінки програли всі три матчі з різницею 1:8. Цього разу їхній рівень вищий – набрати очки шанс є, але вихід з групи виглядає малоймовірним.

Група B. Склад: Іспанія, Португалія, Бельгія, Італія

Зізнаймося – якби такий квартет випав на чоловічому Євро, одразу пішли б гучні заголовки про "групу смерті". Але у жіночому турнірі ця назва поки не звучить так моторошно – хоча й дарма. Команди тут амбітні, конкурентні й точно здатні подарувати класний футбол.

Іспанія. Світові чемпіонки з розкішним складом

Іспанки посідають 2-е місце у світовому рейтингу, поступаючись лише США. Для тих, хто не в темі – жіноча збірна США у футболі така ж грізна, як чоловіча у баскетболі. Чого лише варті 6 перемог на Олімпійських іграх із 8 можливих!

Перед Євро "Фурія роха" обіграла 7-му збірну світу – Японію – з рахунком 3:1. Очікування? Захмарні. А як інакше – вони ж чинні чемпіонки світу. Якщо здобудуть і титул Європи – буде і крик, і сльози радості, і обійми. Про поцілунки – вже навряд, бо Луїс Рубіалес більше не при справах.

Склад Іспанії – справжня розкіш. Одразу 10 гравчинь представляють "Барселону", яка за останні 7 сезонів 6 разів грала у фіналі Ліги чемпіонів.

Лідерки? Звісно – Айтана Бонматі та Алексія Путельяс, обидві по два рази здобували "Золотий м’яч". Але є нюанси – Айтана після госпіталізації, напевно, пропустить стартові матчі.

Варто слідкувати й за Сальмою Парралуелло – 21-річна зірка, яка вже два роки поспіль потрапляє до трійки в голосуванні за "Золотий м’яч". Якщо зіграє яскраво – може й виграти.

Португалія. Прогрес, який помітили не всі

Серйозно – для Португалії це буде третій поспіль Євро, і це справжній прорив. Ще 20 років тому ця збірна виглядала блідою тінню – наприклад, у відборі на ЧЄ-2005: 1 перемога, 7 поразок і різниця м’ячів "-42".

Звісно, Ліга націй-2025 показала, що до еліт-рівня ще далеченько – поразки від Іспанії (1:7) і Англії (0:6).

Найбільше надій покладається на Франсішку Назарет, 22-річну півзахисницю з Барселони. У нападі рулитимуть однофамільці – Джесіка Сілва та Діана Сілва.

Італія. Ностальгія, але не без шансів

У 90-х "Скуадра Адзурра" була реальною силою – двічі грала у фіналах Євро (1993, 1997), виходила до чвертьфіналу ЧС-1991. Але з того часу – спад. На останніх шести Євро італійки лише двічі проходили групу

У заявці лише одна "легіонерка" – Аріана Карузо з Баварії. Раніше – обличчя "Ювентуса", з яким вигравала Серію А сім сезонів поспіль.

Останні результати обнадійливі. Наприкінці 2024 року Італія зіграла внічию з Іспанією (1:1) та перемогла Німеччину (2:1). Щоправда, це були товариські спаринги, а не офіційні зустрічі. Утім, італійки можуть дати бій навіть фавориткам.

Бельгія: кривдниці України й команда з крайнощами

Бельгійки – причина, через яку збірна України не потрапила на Євро. Двічі обіграли нашу команду в плейоф і зробили це впевнено.

Це буде третій поспіль чемпіонат Європи для "червоних кішок". На Євро-2022 їм вдалося вийти до чвертьфіналу, зокрема завдяки перемозі над Італією (1:0). Саме ці збірні знову зустрінуться вже у першому турі. І перемога в очній дуелі – це, можливо, ключ до плейоф.

Але в Бельгії є одна проблема – перекіс у віці. Лідеркам або вже за 30, або ще немає й 23. Тож стабільності бракує.

Група С: Склад: Німеччина, Швеція, Данія і Польща

Німеччина. Явний фаворит

На початку ми вже згадували: Німеччина – восьмиразова чемпіонка Європи. Не дивно, що саме бундестім вважається головною фавориткою групи.

І це не просто гучне ім’я. У складі – майже всі героїні Євро-2022, де німкені здобули "срібло". А ще – зірки світового масштабу: Джулія Гвінн, Леа Шюллер, Лінда Дальманн, Юле Бранд.

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Окрема увага – Кларі Бюль. 24-річна нападниця вже має 28 голів у 67 матчах за збірну, а у 2023-му була визнана найкращою футболісткою Німеччини. Швидкість, удар, інтелект – вона точно буде однією з головних зірок турніру.

На тренерському містку – нове обличчя у жіночому футболі. Крістіан Вюк довгі роки працював у системі юнацьких збірних, а у 2024 році очолив жіночу національну. І вже демонструє результат – 5 перемог та 1 нічия у 2025-му, різниця м’ячів – 26:4.

Очікування від німкень – вкрай високі. Якщо ви ще не знайомі з жіночим футболом, ця команда – ідеальний старт для перегляду.

Швеція. Досвід та стабільність

Шведки не відстають. На Євро-2022 вони дійшли до півфіналу, а на ЧС-2023 здобули бронзу. Це – команда, яка завжди у справі.

У центрі уваги – Фрідоліна Рольфо з Барселони та Стіна Блакстеніус з Арсенала. Саме Стіна забила переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів 2025, і зробила це, до речі, у ворота команди Рольфо.

Склад збірної доволі збалансований – є гравчині з провідних європейських клубів і представниці сильної внутрішньої ліги, яка продовжує виховувати якісні кадри.

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Данія. Велика історія, але не найкраща форма

Данія – країна з глибокою жіночою футбольною культурою. Це буде восьма поспіль участь на Євро. А у 2017-му вони й зовсім стали віцечемпіонками континенту.

Та час бере своє. Багато з героїнь того успіху вже завершили кар’єру або втратили форму через плин часу. Основну надію вкотре покладають на Пернілле Хардер, без перебільшень – легенду датського футболу, восьмиразову володарку титулу "Найкраща футболістка Данії".

Ще одна зірка – Сігне Бруун з мадридського Реала. Та їхніх зусиль, схоже, буде недостатньо. Особливо якщо зважати на дві нещодавні поразки від Швеції в Лізі націй – 1:2 вдома та 1:6 у гостях. Ці матчі яскраво показали розрив у класі.

Польща. Дебют, який уже історичний

Збірна Польщі – дебютантка Євро-2025. Для них це вже успіх. Завдання – показати гідну гру, адже суперниці значно досвідченіші.

Перед турніром "кадра" провела контрольний матч проти збірної України. Польки перемогли з рахунком 4:0, але варто враховувати – українки грали не основним складом, а два з чотирьох голів були забиті вже в компенсований час – на 90+3 та 90+5 хвилинах.

Головне – не згоріти психологічно. Якщо полячки зуміють зіграти сміливо – навіть одна нічия може увійти в історію.

Група D. Склад: Англія, Франція, Нідерланди, Уельс

Фаворитки, реванш і одна команда-мрія

Ситуація в цьому квартеті нагадує попередню групу. Роль Німеччини тут виконує Англія – чинна чемпіонка Європи та одна з головних фавориток турніру. За другу путівку до плейоф змагатимуться Франція і Нідерланди, а Уельс – повноправний дебютант.

Англія. "Левиці" налаштовані повторити тріумф

У складі англійок – одні з найбільших зірок європейського футболу. Тут і Люсі Бронз, і Алекс Грінвуд, і Лорен Джеймс – сестра відомого фулбека Челсі Ріса Джеймса.

Але основна відповідальність – знову на Бет Мід, яка й раніше була обличчям атак "левиць". Допомагатиме їй Алессія Руссо – кілька тижнів тому вона отримала титул найкращої гравчині року в англійській Суперлізі.

Груповий етап не має стати для англійок серйозною перепоною – вони на рівні з Іспанією та Німеччиною вважаються головними претендентками на титул.

Франція. Шалена форма і жага до золота

Додаткової інтриги матчу Франція – Нідерланди додає той факт, що саме француженки в 1/4 фіналу Євро-2022 вибили "ораньє" – чинних на той момент чемпіонок. Тоді все вирішив один гол, і той – у додатковий час.

Цього разу француженки підходять до турніру у феноменальній формі – 7 перемог у 7 матчах, різниця голів 19:2. І це – проти учасників Євро: Ісландії, Норвегії, Бельгії та Швейцарії.

Команда виглядає зібраною, свіжою та з великою глибиною складу. Якщо не завадить тиск – ця Франція може дійти дуже далеко.

Нідерланди. Нова епоха, нові виклики

Останнім часом "ораньє" здають позиції. Після тріумфу 2017 року та фіналу ЧС-2019 команда поступово втратила стабільність. З 2022 року її очолює Андріс Йонкер – відомий як асистент Луї ван Гала у Барселоні та Баварії.

Та ось у самостійній ролі – у Вольфсбурзі, Телстарі чи Віллем II – особливих успіхів у Йонкера не було. Цей турнір – його шанс або стати героєм, або попрощатися з посадою.

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Тож Вівіан Мієдема та легендарна Шеріда Шпітсе гратимуть і за себе, і, як кажуть, "за того хлопця".

Уельс. Ще один дебютант

Як і Польща, збірна Уельсу дебютує на чемпіонаті Європи. Але, чесно кажучи, шанси на очки – мінімальні.

Це єдина команда, у заявці якої немає жодної гравчині з місцевого чемпіонату – більшість представляють аутсайдерів англійської Суперліги.

Однак є одна виняткова постать – Софі Інгл, багаторічна гравчиня "Челсі", п’ятиразова чемпіонка Англії, учасниця Олімпіади в Токіо у складі збірної Великої Британії. Її досвід – безцінний, і саме вона стане мотором команди на цьому історичному турнірі.

Розклад групового етапу жіночого чемпіонату Європи з футболу

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Група A

2 липня | 🕖 19:00 | Ісландія – Фінляндія

2 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Норвегія

6 липня | 🕖 19:00 | Норвегія – Фінляндія

6 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Ісландія

10 липня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Швейцарія

10 липня | 🕙 22:00 | Норвегія – Ісландія

Група B

3 липня | 🕖 19:00 | Бельгія – Італія

3 липня | 🕙 22:00 | Іспанія – Португалія

7 липня | 🕖 19:00 | Іспанія – Бельгія

7 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Італія

11 липня | 🕙 22:00 | Італія – Іспанія

11 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Бельгія

Група C

4 липня | 🕖 19:00 | Данія – Швеція

4 липня | 🕙 22:00 | Німеччина – Польща

8 липня | 🕖 19:00 | Німеччина – Данія

8 липня | 🕙 22:00 | Польща – Швеція

12 липня | 🕙 22:00 | Швеція – Німеччина

12 липня | 🕙 22:00 | Польща – Данія

Група D

5 липня | 🕖 19:00 | Уельс – Нідерланди

5 липня | 🕙 22:00 | Франція – Англія

9 липня | 🕖 19:00 | Англія – Нідерланди

9 липня | 🕙 22:00 | Франція – Уельс

13 липня | 🕙 22:00 | Нідерланди – Франція

13 липня | 🕙 22:00 | Англія – Уельс

Де дивитися матчі

В Україні офіційним транслятором турніру є "Суспільне" та платформа MEGOGO.

Прогноз

Не важко здогадатися, що дійсно головними фаворитами можна вважати іспанок, німкень і англійок. Звичайно, виклик їм спробують кинути збірні Швеції, Нідерландів та Франції.

Є відчуття, що "левиці" навряд чи зможуть виграти два континентальні турніри. Тому більше віриться, що Іспанія таки здобуте свій перший титул чемпіона Європи.