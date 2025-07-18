Збірна Англії у серії післяматчевих пенальті здолала Швецію на Євро-2025

Жіночі збірні Англії та Швеції визначили другого півфіналіста чемпіонату Європи з футболу, що триває у Швейцарії.

Зустріч завершилась внічию – 2:2, а переможця визначали у серії післяматчевих пенальті.

Представниці Швеції активно розпочали зустріч, вже на 2-й хвилині голом відзначилась 35-річна Косоваре Асллані. Надалі перевагу шведок подвоїла форвард лондонського Арсенала Стіна Блакстеніус.

Збірна Англії шокувала суперника наприкінці другої половини гри, коли на 79-й хвилині Люсі Бронз спочатку скоротила відставання, а вже на 81-й хвилині 19-річна Мішель Аг'єманг перевела гру в овертайм.

У двох додаткових таймах голів не забивали, тож зустріч перейшла у серію одинадцятиметрових. Команди виконали по 7 ударів, де влучнішими були гравці Англії – 3:2.

Футбол – жіночий Євро-2025

17 липня, 1/4 фіналу

Швеція – Англія 2:2 (2:0) – після пенальті 3:2

Голи: 1:0 – 2 Асллані, 2:0 – 25 Блакстеніус, 2:1 – 79 Бронз, 2:2 – 81 Аг'єманг

Нагадаємо, напередодні збірна Італії здобула мінімальну перемогу над Норвегією та зустрінеться у півфіналі з Англією.