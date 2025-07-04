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Іспанія розгромила Португалію в першому турі жіночого Євро-2025

Микола Дендак — 4 липня 2025, 00:05
Іспанія розгромила Португалію в першому турі жіночого Євро-2025
УЄФА

Збірна Іспанії розгромно перемогла команду Португалії у першому турі жіночого чемпіонату Європи з футболу, який проходить у Швейцарії.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Іспанки забили 4 голи ще в першому таймі. Ба більше, вже на 7 хвилині команда перемагала суперника  з різницею у 2 м'ячі. Ще двічі Іспанія відзначилася на останніх хвилинах першої 45-хвилинки.

А крапку в зустрічі іспанки поставили у компенсований до другого тайму час. Переконлива перемога Іспанії.

Футбол – жіночий Євро-2025
3 липня, група B, 1 тур

Іспанія – Португалія 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 2 Естер, 2:0 – 7 Лопес, 3:0 – Путельяс, 4:0 – 43 Естер, 5:0 – 90+3 Мартін-Прієто Гутьєррес

Нагадаємо, у стартовому турі Фінляндія здолала Ісландію, а Швейцарія поступилася Норвегії. Також напередодні Італія мінімально обіграла Бельгію.

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