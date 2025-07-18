Збірна Іспанії розібралась зі Швейцарією на шляху у півфінал Євро-2025

Жіночі збірні Іспанії та Швейцарії визначили ще одного півфіналіста чемпіонату Європи з футболу, що триває у Швейцарії.

Зустріч завершилась перемогою іспанок з рахунком 2:0.

Збірна Іспанії активно розпочала гру та вже на 9-й хвилині шанс вийти вперед змарнувала Маріона Кальдентей, яка не реалізувала пенальті.

Іспанки змогли втілити територіальну перевагу у другій половині гри, коли спочатку дель Кастільйо відкрила рахунок у грі, а Піна через 5 хвилин подвоїла перевагу.

Футбол – жіночий Євро-2025

18 липня, 1/4 фіналу

Іспанія – Швейцарія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 66 дель Кастільйо, 2:0 – 71 Піна

Нагадаємо, напередодні збірні Італії та Англії сформували першу півфінальну пару. Італійки мінімально здолали Норвегію, а Англія у серії післяматчевих пенальті здолала Швецію.