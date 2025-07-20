Збірна Німеччини по пенальті переграла Францію та стала останнім півфіналістом жіночого Євро-2025

У суботу, 19 липня, відбувся останній чвертьфінальний матч жіночого чемпіонату Європи-2025, у якому збірна Німеччини обіграла Францію.

Основний час зустрічі та екстратайми завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильніше були німкені – 6:5.

Футбол – жіночий Євро-2025

19 липня, 1/4 фіналу

Франція – Німеччина 1:1 (5:6 по пенальті)

Голи: 0:1 – 15 Гейоро (пен), 1:1 – 25 Нюксен

Напередодні збірна Іспанії розібралась зі Швейцарією на шляху у півфінал Євро-2025.

Раніше збірні Італії та Англії сформували першу півфінальну пару. Італійки мінімально здолали Норвегію, а Англія у серії післяматчевих пенальті здолала Швецію.