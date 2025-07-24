Іспанія завдяки голу володарки Золотого м'яча переграла Німеччину та вийшла у фінал ЧЄ-2025

У середу, 23 липня, відбувся півфінальний матч жіночого Євро-2025, де місце другого фіналіста між собою розіграли збірні Німеччини та Іспанії.

Поєдинок завершився перемогою іспанок, які змогли забити у другому екстратаймі, адже в основний час переможця команди так і не визначили. Єдиний і переможний гол забила нападниця Барселони та володарка Золотого м'яча Айтана Бонматі.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок

Півфінал, 23 липня

Німеччина – Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 113 Бонматі

Таким чином, Іспанія доєдналася у фіналі до збірної Англії, що здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.

Зазначимо, що Іспанія вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го, у фіналі турніру іспанки ніколи в історії не виступали, тому для них він буде дебютний.

Водночас збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі.