Англія в серії пенальті перемогла Іспанію та вдруге поспіль виграла чемпіонат Європи серед жінок

Жіноча збірна Англії з футболу перемогла Іспанію в серії пенальті у фінальному матчі чемпіонату Європи-2025.

Іспанки вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Маріони Кальдентей, проте у другій половині грі Алессія Руссо відновила паритет, який протримався до 120 хвилини зустрічі.

У серії післяматчевих пенальті іспанки вийшли вперед після промаху Бетані Мід, проте потім представниці "фурії рохи" не реалізували відразу 3 поспіль удари, чим скористалися англійки. 3:1 у серії пенальті та другий поспіль титул найкращої команди Європи серед жінок для команди "трьох левів".

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок

Фінал, 27 липня

Англія – Іспанія 1:1 (3:1 по пенальті)

Голи: 0:1 – 25 Кальдентей, 1:1 – 57 Руссо

Нагадаємо, що в півфіналі Англія здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.

Для англійської збірної це був другий поспіль вихід до фіналу жіночого Євро та четвертий загалом. У попередньому розіграші збірна "трьох левів" здобула перемогу, обігравши у фіналі Німеччину.

Іспанія здолала саме "бундестім" у другому в історії півфіналі та першому з 1997-го, у фіналі турніру до сьогоднішнього дня іспанки ніколи в історії не виступали.

Водночас збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі.