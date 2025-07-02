Фінляндія мінімально здолала Ісландію у стартовому матчі Євро-2025

У Швейцарії розпочався жіночий чемпіонат Європи з футболу. У стартовому матчі, який проходив у місті Тун, зійшлися збірні Ісландії та Фінляндії.

Гра завершилася мінімальною перемогою "суомі" з рахунком 1:0.

Ісландки були не явним, але все ж фаворитками. Це вони доводили в першому таймі, коли більше володіли м'ячем і атакувати.

Утім, варто відзначити й небезпечні контратаки від фінок. Особливо виділялася в їх складі представниця Вест Гема Оона Сірен.

На 59 хвилині червону картку отримала одна з зірок національної команди Ісландії Гільдур Антонсдоттір. Після цього Фінляндія і забила єдиний гол у матчі – відзначилася Саара Косола.

Представниці острівної країни краще провели кінцівку гри, але зрівняти рахунок не зуміли.

Футбол – жіночий Євро-2025

2 липня, група А, 1 тур

Ісландія – Фінляндія 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Косола (70)

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться ще один матч. Збірна Швейцарії зіграє проти Норвегії.

Зазначимо, що турецька футболістка Айлін Ярен закликала не проводити матчі між жінками та чоловіками.