Фінляндія мінімально здолала Ісландію у стартовому матчі Євро-2025
У Швейцарії розпочався жіночий чемпіонат Європи з футболу. У стартовому матчі, який проходив у місті Тун, зійшлися збірні Ісландії та Фінляндії.
Гра завершилася мінімальною перемогою "суомі" з рахунком 1:0.
Ісландки були не явним, але все ж фаворитками. Це вони доводили в першому таймі, коли більше володіли м'ячем і атакувати.
Утім, варто відзначити й небезпечні контратаки від фінок. Особливо виділялася в їх складі представниця Вест Гема Оона Сірен.
На 59 хвилині червону картку отримала одна з зірок національної команди Ісландії Гільдур Антонсдоттір. Після цього Фінляндія і забила єдиний гол у матчі – відзначилася Саара Косола.
Представниці острівної країни краще провели кінцівку гри, але зрівняти рахунок не зуміли.
Ісландія – Фінляндія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Косола (70)
Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться ще один матч. Збірна Швейцарії зіграє проти Норвегії.
Зазначимо, що турецька футболістка Айлін Ярен закликала не проводити матчі між жінками та чоловіками.