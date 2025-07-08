Іспанія розгромила Бельгію, Італія розписала мирову з Португалією на Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 7 липня, відбулися матчі другого туру у групі В.

Іспанія у стартовій зустрічі ігрового дня Іспанія розгромила Бельгію з рахунком 6:2. Перший тайм завершився мінімальною перевагою іспанок, а у другому вони відправили у ворота суперниць ще чотири голи.

В іншому матчі групи В Італія не змогла втримати перемогу над Португалією, пропустивши гол на 89-й хвилині гри.

Футбол – жіночий Євро-2025

7 липня, група В, 2 тур

Іспанія – Бельгія 6:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 22 Путельяс, 1:1 – 24 Вангавермат, 2:1 – 39 Паредес, 2:2 – 50 Ерлінгс, 3:2 – 52 Естер, 4:2 – 61 Кальдентей, 5:2 – 81 Піна, 6:2 – 86 Путяльяс

Португалія – Італія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Джіреллі, 1:1 – 89 Гомес

Нагадаємо, напередодні Норвегія обіграла Фінляндію та очолила групу А.