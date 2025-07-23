Англія вирвала перемогу в Італії та вдруге поспіль вийшла до фіналу жіночого чемпіонату Європи

Жіноча збірна Англії з футболу здобула вольову перемогу над Італією у 1/2 фіналу чемпіонату Єврпои-2025.

Англійки мінімально програвали до 96-ї хвилини з рахунком 1:0, проте зуміли перевести гру в овертайми, де вирвали перемогу за хвилину до завершення основного часу.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок

Півфінал, 22 липня

Англія – Італія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Бонансеа, 1:1 – 90+6 Аг'єманг, 2:1 – 119 Келлі

Для англійської збірної це другий поспіль вихід до фіналу жіночого Євро та четвертий загалом. У попередньому розіграші збірна "трьох левів" здобула перемогу, обігравши у фіналі Німеччину.

Італія своєю чергою двічі бувала у фіналах та жодного разу не перемагала в турнірі.

У вирішальному поєдинку, який відбудеться 27 липня, Англія зіграє з переможцем пари Німеччина – Іспанія. Другий фіналіст визначиться вже сьогодні, 23 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.