Італія здолала Бельгію у 1 турі Євро-2025
УЄФА
У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У другий ігровий день зійшлися команди Бельгії та Італії.
Зустріч завершилась мінімальною перемогою італійської команди з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у поєдинку в активі Аріанни Карузо, яким 25-річна півзахисниця відзначилась наприкінці першого тайму.
Футбол – жіночий Євро-2025
3 липня, група В, 1 тур
Бельгія – Італія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 44 Карузо
Наступний матч турніру Іспанія — Португалія відбудеться о 22:00 за київським часом,
Нагадаємо, у стартовому турі Фінляндія здолала Ісландію, а Швейцарія поступилася Норвегії