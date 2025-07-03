Італія здолала Бельгію у 1 турі Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. У другий ігровий день зійшлися команди Бельгії та Італії.

Зустріч завершилась мінімальною перемогою італійської команди з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у поєдинку в активі Аріанни Карузо, яким 25-річна півзахисниця відзначилась наприкінці першого тайму.

Футбол – жіночий Євро-2025

3 липня, група В, 1 тур

Бельгія – Італія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 44 Карузо

Наступний матч турніру Іспанія — Португалія відбудеться о 22:00 за київським часом,

Нагадаємо, у стартовому турі Фінляндія здолала Ісландію, а Швейцарія поступилася Норвегії