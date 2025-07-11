Швейцарія вирвала нічию у Фінляндії та путівку у плейоф Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Сьогодні, 10 липня, відбулися матчі третього туру групи A.

Збірна Норвегії здобула третю перемогу, здолавши Ісландію в надрезультативному матчі – 4:3.

У паралельній грі збірні Швейцарії та Фінляндії розігрували другу путівку у плейоф. Фінки завдяки пенальті вийшли вперед за 10 хвилин до завершення гри, проте гол Ріоли Джемайлі наприкінці зустрічі відновив паритет на табло.

Підсумковий рахунок 1:1 дозволив Швейцарії вийти до 1/4 фіналу завдяки кращій різниці м'ячів.

Футбол – жіночий Євро-2025

10 липня, група A, 3 тур

Фінляндія – Швейцарія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 79 Куйкка (пен), 1:1 – 90+2 Джемайлі

Норвегія – Ісландія 4:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 6 Йонсдоттір, 1:1 – 15 Гапусет, 2:1 – 26 Гаупсет, 3:1 – 49 Леонгардсен-Монум, 4:1 – 76 Леонгардсен-Монум, 4:2 – 84 Ейріксдоттір, 4:3 – 90+5 Віггосдоттір (пен)

Уже сьогодні, 11 липня, збірна Італії зустрінеться з Іспанією, а Португалія гратиме проти Бельгії. Напередодні цих матчів лише іспанки гарантували собі вихід до плейоф, а от Італія має заробити мінімум одне очко для кваліфікації до наступного раунду.