Джерело - Чемпіон.
34-й розіграш Кубка африканських націй відбувався з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.
Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.
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За трофей боролися 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.
- 13 січня. 22:00. Кот-д'Івуар - Гвінея-Бісау 2:0 (відеоогляд матчу)
- 14 січня. 16:00. Нігерія - Екваторіальна Гвінея 1:1 (відеоогляд матчу)
- 18 січня. 16:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея-Бісау 4:2 (відеоогляд матчу)
- 18 січня. 19:00. Кот-д'Івуар - Нігерія 0:1 (відеоогляд матчу)
- 22 січня. 19:00. Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар - 4:0 (відеоогляд матчу)
- 22 січня. 19:00. Гвінея-Бісау - Нігерія - 0:1 (відеоогляд матчу)
Група В
- 14 січня 19:00. Єгипет - Мозамбік 2:2 (відеоогляд матчу)
- 14 січня. 22:00. Гана - Кабо-Верде - 1:2 (відеоогляд матчу)
- 18 січня. 22:00. Єгипет - Гана 2:2 (відеоогляд матчу)
- 19 січня. 16:00. Кабо-Верде - Мозамбік - 3:0 (відеоогляд матчу)
- 22 січня. 22:00. Мозамбік - Гана - 2:2 (відеоогляд матчу)
- 22 січня. 22:00. Кабо-Верде - Єгипет - 2:2 (відеоогляд матчу)
Група С
- 15 січня. 16:00. Сенегал - Гамбія - 3:0 (відеоогляд матчу)
- 15 січня. 19:00. Камерун - Гвінея - 1:1 (відеоогляд матчу)
- 19 січня. 19:00. Сенегал - Камерун - 3:1 (відеоогляд матчу)
- 19 січня. 22:00. Гвінея - Гамбія - 1:0 (відеоогляд матчу)
- 23 січня. 19:00. Гамбія - Камерун - 2:3 (відеоогляд матчу)
- 23 січня. 19:00. Гвінея - Сенегал - 0:2 (відеоогляд матчу)
Група D
- 15 січня. 22:00. Алжир - Ангола 1:1 (відеоогляд матчу)
- 16 січня. 16:00. Буркіна-Фасо - Мавританія - 1:0 (відеоогляд матчу)
- 20 січня. 16:00. Алжир - Буркіна-Фасо - 2:2 (відеоогляд матчу)
- 20 січня. 19:00. Мавританія - Ангола - 2:3 (відеоогляд матчу)
- 23 січня. 22:00. Ангола - Буркіна-Фасо - 2:0 (відеоогляд матчу)
- 23 січня. 22:00. Мавританія - Алжир - 1:0 (відеоогляд матчу)
Група E
- 16 січня. 19:00. Туніс - Намібія - 0:1 (відеоогляд матчу)
- 16 січня. 22:00. Малі - ПАР - 2:0 (відеоогляд матчу)
- 20 січня. 22:00. Туніс - Малі - 1:1 (відеоогляд матчу)
- 21 січня. 22:00. ПАР - Намібія 4:0 (відеоогляд матчу)
- 24 січня. 19:00. Намібія - Малі 0:0 (відеоогляд матчу)
- 24 січня. 19:00. ПАР - Туніс 0:0 (відеоогляд матчу)
Група F
- 17 січня. 19:00. Марокко - Танзанія - 3:0 (відеоогляд матчу)
- 17 січня. 22:00. ДР Конго - Замбія - 1:1 (відеоогляд матчу)
- 21 січня. 16:00. Марокко - ДР Конго 1:1 (відеоогляд матчу)
- 21 січня. 19:00. Замбія - Танзанія 1:1 (відеоогляд матчу)
- 24 січня. 22:00. Замбія - Марокко 0:1 (відеоогляд матчу)
- 24 січня. 22:00. Танзанія - ДР Конго 0:0 (відеоогляд матчу)
Матчі плей-оф
1/8 фіналу
27 січня, субота
- 19:00. Ангола - Намібія - 3:0 (відеоогляд матчу)
- 22:00. Нігерія - Камерун - 2:0 (відеоогляд матчу)
28 січня, неділя
- 19:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея 0:1 (відеоогляд матчу)
- 22:00. Єгипет - ДР Конго 1:1 (пен. 7:8) (відеоогляд матчу)
29 січня, понеділок
- 19:00. Кабо-Верде - Мавританія 1:0 (відеоогляд матчу)
- 22:00. Сенегал - Кот-д'Івуар 1:1 (пен. 4:5) (відеоогляд матчу)
30 січня, вівторок
- 19:00. Малі - Буркіна-Фасо 2:1 (відеоогляд матчу)
- 22:00. Марокко - ПАР 0:2 (відеоогляд матчу)
1/4 фіналу:
2 лютого, п'ятниця
- 19:00. Нігерія - Ангола 1:0 (відеоогляд матчу)
- 22:00. ДР Конго - Гвінея 3:1 (відеоогляд матчу)
3 лютого, субота
- 19:00. Малі - Кот-д’Івуар 1:2 (додатковий час) (відеоогляд матчу)
- 22:00. Кабо-Верде - ПАР 0:0 (пен. 1:2) (відеоогляд матчу)
Півфінали - 7 лютого
- 19:00. Нігерія - ПАР 1:1 (пен. 4:2) (відеоогляд матчу)
- 22:00. Кот-д'Івуар - ДР Конго 1:0 (відеоогляд матчу)
Матч за третє місце - 10 лютого
- 22:00. ПАР - ДР Конго 0:0 (пен. 6:5) (відеоогляд матчу)
Фінал - 11 лютого
- 22:00. Нігерія - Кот-д'Івуар 1:2 (відеоогляд матчу)