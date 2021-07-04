Євро-2020. Україна поступилася Англії, Данія переграла Чехію та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

2. Руслан Маліновський через травму пропускав поєдинок.

3. Данія обіграла Чехію та вийшла у півфінал Євро-2020.

4. На чемпіонаті Європи з футболу зафіксували черговий рекорд. На цьому Євро було забито найбільше голів головою серед усіх ЧЄ - 27.

5. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу, який вилетів на 4 місяці після перемоги над Бельгією.

6. Італія встановила рекорд чемпіонатів Європи за довжиною переможної серії.

7. Металіст та Минай можуть розпочати сезон в УПЛ.

8. Гент розраховує виручити велику суму від продажу Романа Яремчука.

9. Дмитро Іванісеня перейде до російського клубу.

10. Ломаченко обігнав Усика у рейтингу Р4Р.

Цитата дня:

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував поразку від англійців: "Вітаю англійців із заслуженою перемогою. Нас дуже надломив швидкий гол на 4-й хвилині, який одразу зруйнував увесь план на гру. Якщо в цілому, ми гідно виступали на чемпіонаті, пробилися в чвертьфінал. Я пишаюся збірною, пишаюся бути гравцем цієї збірної".