 Гент розраховує виручити велику суму від продажу Яремчука | Футбол | Champion.com.ua
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Гент розраховує виручити велику суму від продажу Яремчука

Сьогодні 15:24 746 0
Форвард збірної України, швидше за все, буде проданий цього літа
Гент розраховує виручити велику суму від продажу Яремчука
#Гент, #Яремчук

Джерело - RTBF.

Гент сподівається заробити цього літа на трансфері Романа Яремчука понад 15 мільйонів євро.

Про це заявив технічний директор клубу Мішель Луважі.

"Ми задоволені грою Романа Яремчука, який забив вже два голи на Євро. Він пожинає плоди своєї праці: коли він став гравцем "Гента" чотири роки тому, то не мав нічого спільного з тим гравцем, яким є зараз.

Він працьовитий, професійний і два останні сезони виступає на високому рівні. До того ж він відкритий і приємний хлопець. Роман з кожним роком стає кращим. Думаю, у нього є потенціал, щоб далеко піти.

Я ніколи не говорю про трансферні суми. Але ми дійсно розраховуємо виручити велику суму від його продажу. 15 мільйонів євро? Сподіваємося на набагато більшу, навіть якщо ринок залишиться під впливом пандемії. Все буде залежати від країни і ринку.

Те, що Україна зіграє з Англією, дуже добре: Яремчук може знову проявити себе. Англійський ринок завжди орієнтується на великі літні турніри, такі, як чемпіонати світу і Європи", - зазначив Луважі.

Раніше повідомлялося про те, що замінити Яремчука в Гент може інший форвард збірної України, Артем Довбик.

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