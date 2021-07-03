Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії встановила рекорд за довжиною переможної серії в рамках чемпіонату Європи.
Про це повідомляє Opta.
Перемога над Бельгією з рахунком 2:1 в 1/8 фіналу стала для неї 15-ю поспіль. До зустрічі в Мюнхені у Бельгії та Італії було по 14 перемог. Цей рекорд встановила збірна Німеччини, яка при Йоахіму Льові виграла всі 10 турів у кваліфікації Євро-2012, три матчі на груповому етапі фінального турніру і чвертьфінал. Потім вона поступилася Італії в півфіналі.
Бельгія та Італія теж показали максимальний результат у кваліфікації Євро-2020 – 10 перемог з 10. Вже на Євро вони виграли 3 матчі в групі і пройшли 1/8 фіналу. Тепер Італія вирвалася на чисте перше місце. Попутно адзуррі повторили рекорди фінального турніру Євро за кількістю перемог і по довжині переможної серії.
Найдовші переможні серії на Євро (включаючи кваліфікацію)
15 Італія (23.03.19 – ...)
14 Німеччина (03.09.10 – 22.06.12)
14 Бельгія (21.03.19 – 27.06.21)
12 Франція (25.06.00 – 13.06.04)
10 Чехія (06.09.98 – 09.10.99)
10 Іспанія (26.06.08 – 11.10.11)
10 Англія (08.09.14 – 12.10.15)
10 Іспанія (12.10.14 – 17.06.16)
Найдовші переможні серії у фінальній стадії Євро
5 Франція (12.06.84 – 27.06.84)
5 Нідерланди (15.06.88 – 12.06.92)
5 Чехія (21.06.00 – 27.06.04)
5 Італія (11.06.21 – ...)
Найбільше перемог на одному Євро
5 Франція (1984, з 5)
5 Франція (2000, з 6)
5 Іспанія (2008, з 6)
5 Франція (2016, з 7)
5 Італія (2020 року, з 5)