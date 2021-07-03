Італія здобула 15-ту поспіль перемогу на Євро

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії встановила рекорд за довжиною переможної серії в рамках чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Opta.

Перемога над Бельгією з рахунком 2:1 в 1/8 фіналу стала для неї 15-ю поспіль. До зустрічі в Мюнхені у Бельгії та Італії було по 14 перемог. Цей рекорд встановила збірна Німеччини, яка при Йоахіму Льові виграла всі 10 турів у кваліфікації Євро-2012, три матчі на груповому етапі фінального турніру і чвертьфінал. Потім вона поступилася Італії в півфіналі.

Бельгія та Італія теж показали максимальний результат у кваліфікації Євро-2020 – 10 перемог з 10. Вже на Євро вони виграли 3 матчі в групі і пройшли 1/8 фіналу. Тепер Італія вирвалася на чисте перше місце. Попутно адзуррі повторили рекорди фінального турніру Євро за кількістю перемог і по довжині переможної серії.

Найдовші переможні серії на Євро (включаючи кваліфікацію)

15 Італія (23.03.19 – ...)

14 Німеччина (03.09.10 – 22.06.12)

14 Бельгія (21.03.19 – 27.06.21)

12 Франція (25.06.00 – 13.06.04)

10 Чехія (06.09.98 – 09.10.99)

10 Іспанія (26.06.08 – 11.10.11)

10 Англія (08.09.14 – 12.10.15)

10 Іспанія (12.10.14 – 17.06.16)

Найдовші переможні серії у фінальній стадії Євро

5 Франція (12.06.84 – 27.06.84)

5 Нідерланди (15.06.88 – 12.06.92)

5 Чехія (21.06.00 – 27.06.04)

5 Італія (11.06.21 – ...)

Найбільше перемог на одному Євро

5 Франція (1984, з 5)

5 Франція (2000, з 6)

5 Іспанія (2008, з 6)

5 Франція (2016, з 7)

5 Італія (2020 року, з 5)