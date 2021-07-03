Дуже дивне рішення українського футболіста

Колишній хавбек Зорі Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в клубі із Росії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Повідомляється, що 27-річний футболіст підпише довгостроковий контракт із Крильями Совєтов.

Іванісеня має досвід виступу за збірну України (дебютував 14 листопада 2019 року в матчі проти Естонії, вийшовши на заміну в перерві). У поточному сезоні провів 21 матч і забив 5 голів в УПЛ.

В минулому сезоні самарський клуб переміг в російській ФНЛ й вийшов до РПЛ.

Раніше Іванісеня спростував чутки про перехід в Металіст.