Джерело - sport.ua.
Колишній хавбек Зорі Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в клубі із Росії.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Повідомляється, що 27-річний футболіст підпише довгостроковий контракт із Крильями Совєтов.
Іванісеня має досвід виступу за збірну України (дебютував 14 листопада 2019 року в матчі проти Естонії, вийшовши на заміну в перерві). У поточному сезоні провів 21 матч і забив 5 голів в УПЛ.
В минулому сезоні самарський клуб переміг в російській ФНЛ й вийшов до РПЛ.
Раніше Іванісеня спростував чутки про перехід в Металіст.