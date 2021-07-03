Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч чвертьфіналу Євро-2020 через травму.
Про це повідомляє Футбол 1.
Актуально: Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція
Характер пошкодження не уточнюється, але проблеми не пов'язані з грижею, яка турбує Руслана протягом нинішнього сезону.
Крім того, повідомляється, що невеликі проблеми зі здоров'ям має Олександр Зінченко.
Саме з цієї причини Зінченко з Англією зіграє в центрі поля, хоча спочатку його планували поставити на лівий фланг.
У підсумку зліва латераля зіграє Віталій Миколенко.
Раніше, Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.