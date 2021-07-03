Маліновський не зіграє матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч чвертьфіналу Євро-2020 через травму.

Про це повідомляє Футбол 1.

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Характер пошкодження не уточнюється, але проблеми не пов'язані з грижею, яка турбує Руслана протягом нинішнього сезону.

Крім того, повідомляється, що невеликі проблеми зі здоров'ям має Олександр Зінченко.

Саме з цієї причини Зінченко з Англією зіграє в центрі поля, хоча спочатку його планували поставити на лівий фланг.

У підсумку зліва латераля зіграє Віталій Миколенко.

Раніше, Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією.