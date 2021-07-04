Ярмоленко: Я пишаюся збірною України

Капітан збірної України прокоментував поразку від Англії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла одній з найкращих збірних світу в 1/4 фіналу Євро-2020.

Про це заявив одразу після гри капітан синьо-жовтих Андрій Ярмоленко

"Вітаю англійців із заслуженою перемогою. Нас дуже надломив швдкий гол на 4-й хвилині, який одразу зруйнував увесь план на гру. Якщо в цілому, ми гідно виступали на чемпіонаті, пробилися в чвертьфінал. Я пишаюся збірною, пишаюся бути гравцем цієї збірної", - сказав Ярмоленко.

Збірна України розгромно програла збірній Англії і завершила виступи на Євро-2020.