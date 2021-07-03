Ломаченко обігнав Усика у рейтингу Р4Р

Василь піднявся на одну позицію у рейтингу найкращих боксерів

Перемога українця Василя Ломаченка над японцем Макайосі Накатані дозволила йому піднятися в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

У порівнянні з попередньою версією рейтингу Ломаченко обійшов іншого українського боксера Олександра Усика і розташувався на 8-й позиції.

ТОП-10 Р4Р за версією ESPN

1. Канело Альварес (56-1-2, 38 КО / Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО / США)

3. Наоя Іноуе (21-0, 18 КО / Японія)

4. Еррол Спенс (27 -0, 21 КО / США)

5. Теофімо Лопес (16-0, 12 КО / США)

6. Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 22 КО / Велика Ббританія)

7. Джош Тейлор (18-0, 13 КО / Велика Британія)

8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО / Україна)

9. Олександр Усик (18-0, 13 КО / Україна)

10. Хуан Франсиско Естрада (42-3, 28 КО / Мексика)

Раніше, Усик опустився на другу сходинку в оновленому рейтингу WBA.