Ломаченко обігнав Усика у рейтингу Р4Р

Джерело - isport.ua.
Перемога українця Василя Ломаченка над японцем Макайосі Накатані дозволила йому піднятися в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє ESPN.
У порівнянні з попередньою версією рейтингу Ломаченко обійшов іншого українського боксера Олександра Усика і розташувався на 8-й позиції.
ТОП-10 Р4Р за версією ESPN
1. Канело Альварес (56-1-2, 38 КО / Мексика)
2. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО / США)
3. Наоя Іноуе (21-0, 18 КО / Японія)
4. Еррол Спенс (27 -0, 21 КО / США)
5. Теофімо Лопес (16-0, 12 КО / США)
6. Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 22 КО / Велика Ббританія)
7. Джош Тейлор (18-0, 13 КО / Велика Британія)
8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО / Україна)
9. Олександр Усик (18-0, 13 КО / Україна)
10. Хуан Франсиско Естрада (42-3, 28 КО / Мексика)
Раніше, Усик опустився на другу сходинку в оновленому рейтингу WBA.