Металіст та Минай можуть розпочати сезон в УПЛ

УПЛ очікує грандіозна рокіровка

Джерело - Чемпіон.

Десна та Олімпік не братимуть участі у розіграші УПЛ сезону 2021/22 через серйозні фінансові проблеми.

Про це повідомляє журналіст Олег Ящук.

Дуже плачевна ситуація у чернігівців. Її представники вже вирушили в Москву до головного акціонера з надією вирішити питання.

Наразі є два претенденти, які можуть замінити Десну та Олімпік в еліті – це Минай та Металіст Ярославського. Поки тривають перемовини. Інформація про участь Металіста в еліті з'являлась ще понад два тижні тому.

Раніше, Металіст підписав чотирьох гравців.