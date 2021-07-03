Захисник збірної Італії вибув на чотири місяці

Спінаццола отримав травмуй простій ситуації

Джерело - Чемпіон.

У матчі Бельгія - Італія (2:1) лівий захисник команди Манчіні Леонардо Спінаццола зміг покинути поле лише за допомогою нош.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

В оборонця розрив лівого ахіллового сухожилля.

Лео точно пропустить залишок Євро-2020. Загалом його відновлення складатиме близько чотирьох місяців. Він повернеться до Риму, де йому проведуть операцію. Після хірургічного втручання футболіст перші два місяці буде ходити в спеціальному корсеті на ногу, а потім ще два місяці проходити курс реабілітації.

Орієнтовна дата повернення - початок листопада. Нагадаємо, що Серія А розпочнеться 13 серпня, а Спінаццола виступає за Рому.

На Чемпіонаті Європи-2020 28-річний захисник провів чотири матчі, у двох з яких визнавався найкращим гравцем: проти Туреччини та Австрії.