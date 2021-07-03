 Євро-2020. Італія переграла Бельгію, Іспанія по пенальті пройшла Швейцарію та інші новини | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Італія переграла Бельгію, Іспанія по пенальті пройшла Швейцарію та інші новини

Сьогодні 08:00 728 0
Євро-2020. Італія переграла Бельгію, Іспанія по пенальті пройшла Швейцарію та інші новини
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

1. Італія мінімально переграла Бельгію на шляху до півфіналу Євро-2020.

2. Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020.

3. Саутгейт вражений роботою Шевченка у збірній України.

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4. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на стан Ярмоленка та Зубкова.

5. Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому.

6. У Англії чекають на фінал Євро-2020, але остерігаються збірну України.

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7. Лікарі заборонили Артему Бєсєдіну летіти на матч Україна - Англія.

8. Ігор Суркіс спростував космічну компенсацію Динамо за травму Артема Бєсєдіна.

9. УПЛ назвала найкращого гравця, тренера та арбітра сезону.

10. Наставник київського Динамо Мірча Луческу - найкращий тренер УПЛ.

11. У середині серпня 2021 року київське Динамо зіграє контрольний матч з Інтером.

Цитата дня:

Шевченко виділив силу збірної Англії: "Суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати".

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