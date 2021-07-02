Євро-2020. 5 причин чому Англія виграє чемпіонат Європи

Джерело - Marca.

Збірні України та Англії визначать півфіналіста Євро-2020.

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Іспанське видання Marca на передодні матчу в Римі визначило 5 причин чому саме підопічні Гарета Саутгейта мають виграти чемпіонат Європи.

1. Найкращий захист на Євро

Команда Гарета Саутгейта - єдина команда в чвертьфіналі, яка не пропустила жодного гола, а Джордан Пікфорд зберіг ворота сухими у всіх чотирьох матчах. Тренер збірної Англії викоритсовував як захист з 3 центральними, так і схему з 4 оборонцями і обидва варіанти гармонійно спрацювали проти таких сильних команд, як Хорватія і Німеччина.

2. Легкий шлях до фіналу

Після знищення сильного суперника в 1/8 Англія зустрінеться з молодою, але недосвідченої командою України під керівництвом Андрія Шевченка, який поступово робить свої перші кроки в тренерській кар'єрі. У разі перемоги над Україною Англія зустрінеться з переможцем чвертьфінального поєдинку між Данією і Чехією, яких вона вже успішно обіграла на груповому етапі.

3. Три фаворита вже вилетіли

Всі чотири команди так званої "групи смерті" вже вибули з турніру, причому команди, що вважалися фаворитами, такі як Франція, Португалія та Німеччина,вибули в 1/8. У результаті, Італія, Іспанія і Бельгія - найсильніші команди, що залишилися на Євро, але жодна з них не здається сильнішою за "трьох левів" наразі, і всі вони знаходяться на протилежному боці жереба.

4. Домашні матчі в півфіналі і фіналі

Все, що потрібно зробити Англії зараз, це перемогти Україну в суботу на Стадіо Олімпіко в Римі. Вперше "три леви" не гратимуть на домашній землі, але якщо вони пройдуть далі, то півфінал відбудеться на Вемблі перед домашньою публікою.

5. Стерлінг: Найяскравіший гравець Євро-2020

До того моменту, як Гаррі Кейн забив другий м'яч у ворота збірної Німеччини, Рахім Стерлінг був єдиним гравцем, який забивав за команду Саутгейта на Євро. Нападник Манчестер Сіті знаходиться в надзвичайній формі і турбує кожен захист, з яким йому доводилося стикатися на турнірі. Якщо він продовжить в тому ж дусі, у нас не буде причин шукати іншого кандидата на звання найкращого гравця турніру Євро-2020.