Євро-2020. У Англії чекають на фінал, але остерігаються збірну України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 1/4 фіналу Євро-2020 зіграє з національною командою Англії.

Авторитетний портал Sky Sports вважає, що підопічні Гарета Саутгейта мають вигравати в Римі, а потім без проблем виходити до фіналу, проте остерігаються збірну України, яка на емоціях від перемоги в Глазго може піднести сюрприз "трьом левам".

"Дійсно, головним переможцем у вівторок ввечері на Гемпден Парк стала Англія. Матч вибив усі сили з України. Але підопічні Шевченка створили диво, коли це мало значення. Олександр Зінченко створив чарівний момент, чудовий крос, який Довбик грамотно реалізував. Ми можемо говорити про втому, і очевидно, що це важливий фактор у суботньому матчі, але ніщо так не заряджає енергією, як перемога на останній хвилині, особливо на останній хвилині додаткового часу. Це чвертьфінал Євро-2020, можливість, яка випадає раз в житті для обох сторін. Україна лише одного разу була у 1/4 на ЧС 2006, так що це дуже важливо для них, і вони будуть сповнені сил після цієї драматичної перемоги. Англія має грати щільно та уважно, залишатися в грі, а потім вскривати оборону суперника за допомогою своїх креативних гравців у другому таймі. Я впевнений, що англійці постараються повторити сценарій матчу з Німеччиною, особливо з урахуванням втоми, яка може навалитися на українську команду".

SkySports виділяє відразу декілька гравців, які можуть створити для англійців проблеми:

Руслан Маліновський, який провів чудовий сезон за Аталанту, але не показав себе на Євро.

Олександр Зінченко, який став найкращим гравцем у матчі проти збірної Швеції.

Андрій Яромленко, який проводить чудовий турнір, забивши два гола та віддавши дві гольові передачі.

Роман Яремчук, який став першою зірковою дев'яткою в складі нашої збірної з часів Шевченка та Реброва.

У Англії очікують мінімум фіналу від своєї збірної, що надає додатковий тиск на гравців та тренера і саме цей фактор може піти підопічним Андрія Шевченка на користь.