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Шевченко виділив силу збірної Англії

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Андрій Шевченко прокоментував матч проти збірної Англії
Шевченко виділив силу збірної Англії
Фото - Павло Кубанов
#Євро-2020, #Англія, #Україна

Джерело - uaf.ua.

Збірна Англія зібрала чудовий колектив на чемпіонат Європи.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ми чудово розуміємо, з ким завтра гратимемо.  Англія — ​​одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Гарета Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол.

Я взагалі вважаю, що зараз ми спостерігаємо один із найкращих моментів в історії збірної Англії. Футбол цієї країни на підйомі. Ми бачили чудовий матч у фіналі Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі. Які швидкості, яке виконання... Тому на нас чекає важкий поєдинок із дуже сильним суперником.

Суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати", - відзначив Шевченко.

Раніше, Шевченко вказав на стан Ярмоленка та Зубкова.

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