Суркіс спростував космічну компенсацію Динамо за травму Бєсєдіна

Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив ситуацію з виплатою від УЄФА коштів за травму Артема Бєсєдіна.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тис в день - це все не відповідає дійсності.

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Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною, ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Це суми, незрівнянні з нашими.

Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бєсєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби Динамо Київ на цьому щось заробить. Ми сумуємо, нам важливіше футболіст, ніж будь-які гроші", - сказав Суркіс.