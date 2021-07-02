Саутгейт вражений роботою Шевченка у збірній України

Головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт поділився очікуваннями від чвертьфінального поєдинку Євро-2020 проти України.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Ми знаємо, що Україна - хороша команда. Мене дуже вразила робота Шевченка. Восени українці мали пару неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Досягли відмінного результату у Франції у кваліфікації чемпіонату світу, цього тижня здорово зіграли зі Швецією у чвертьфіналі Євро. Якщо ми надамо їм простір для маневру, підуть уперед, у них є небезпечні нападники. Ми досягли важливої ​​вершини у матчі з Німеччиною, але це не Еверест, на який ми хочемо зійти. Нині ми хочемо продовжити шлях угору з цієї точки. Тепер у нас випробування дещо іншого роду. Треба з'їздити на гостьовий матч і зіграти проти хорошої команди, коли на стадіоні буде не так багато англійських уболівальників. На перший план виходять наші зусилля, енергія та зосередженість... Тактика - це досить складне питання, тому що обидві команди бачили, як суперник використовує різні схеми (в 1/8 фіналу Україна теж грала у три центральні захисники. - прим).

Українці досягли непоганого результату зі шведами і можуть поміняти схему, яка використовувалася у груповому етапі. Словом, ми маємо підготуватися до всіх варіантів. Але головну увагу треба приділити своїй власній грі", - сказав Саутгейт.