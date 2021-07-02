Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії

Джерело - Чемпіон.

11 червня 2012 року - Андрій Шевченко виводить на поле НСК Олімпійського збірну України на гру проти збірної Швеції. На останній для себе чемпіонат Європи. Напевне, його б не було в кар'єрі Шеви, якби турнір проводився не вдома...

На 55-й хвилині Шева зрівнює рахунок у грі, а за 7 хвилин робить дубль і доводить до безумства не лише головну спортивну арену країни, а й усю Україну. Ті голи стали єдиними для синьо-жовтих на дебютному для себе чемпіонаті Європи. Потім була поразка без шансів від французів, а потім скандальний матч імені судді Кашаї проти збірної Англії. Домашній Євро завершився для нас груповою стадією, а Андрій Шевченко завершив кар'єру.

Але повернемось до першої гри. Перший гол Шевченко забив після класної передачі з фланга іншого Андрія - Ярмоленка.

29 червня 2021 року. Пройшло трохи більше 9 років. Андрій Ярмоленко виводить збірну України на поле Гемпден-Парка в Глазго на гру 1/8 фіналу проти... Швеції. Виводить збірну, головним тренером якої є Шевченко. Той самий Шева, якому 22-річний Ярмола асистував у грі 9-річної давнини. Історія повторюється: збірна України знову перемагає шведів з тим же рахунком, а геніальний пас на Зінченка малює капітан команди, її лідер. Пас дуже схожий, але вишуканіший, тонший. Так і Ярмола ж із молодого таланта перетворився на зірку, лідера збірної, її вожака. За плечима 9-річний досвід, принаймні в нашій історії.

А вже 3 липня Ярмола знову виведе збірну України на гру проти збірної Англії, проти тієї самої Англії, перемогу над якою у нас нахабно вкрав Віктор Кашаї на домашньому Євро, проти тієї самої Англії, матч з якою завершив наш виступ на чемпіонаті Європи в 2012 році.

Про завершення кар'єри Шевченка було відомо ще задовго до початку чемпіонату. Легендарний футболіст готував себе до останнього турніру в житті в якості гравця. Готував як міг, переборюючи біль, зціпивши зуби... і видав на гора фантастичний перфоманс.

Дещо схожа ситуація зараз у Ярмоли. Звісно, про завершення кар'єри мова не йдеться. Капітану збірної лише 31 рік. Але в останньому сезоні він майже не грав - дві травми, недовіра коуча Вест Гема і як наслідок дуже скептичне ставлення до футболіста з боку вболівальників і фахівців. Проте Ярмола, як і його теперішній тренер 9 років тому, зумів підготувати себе до турніру, забив два шикарні голи, віддав дві фантастичні гольові передачі та готовий вести за собою збірну до півфіналу. Точніше - два легендарних Андрія готові це зробити. Один - у якості головного тренера, інший - у якості капітана команди!

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