УПЛ назвала найкращого гравця, тренера та арбітра сезону

Буяльський, Луческу і Монзуль - серед лауреатів

Джерело - УПЛ.

УПЛ за підсумками опитування клубів елітного дивізіону визначила найкращого гравця, молодого гравця, воротаря, тренера і арбітра чемпіонату минулого сезону.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращий футболіст сезону

Лауреат - Віталій Буяльський (Динамо). Наступні місця посіли: В. Кулач (Ворскла), С. Сидорчук (Динамо), В. Циганков (Динамо), В. Юрченко (Зоря), В. Миколенко (Динамо), В. Кочергін (Зоря), І. Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), А. Тотовицький (Десна).

Найкращий голкіпер сезону

Лауреати - Георгій Бущан (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар). Уперше в історії опитувань УПЛ в одній із номаніцій двоє футболістів набрали однакову кількість очок - по 24. Наступні місця посіли: Н. Васіль (Зоря) - 19 очок, Д. Різник (Ворскла), Є. Волинець (Колос), В. Юрчук (Дніпро-1).

Найкращий молодий футболіст сезону

Лауреат - Ілля Забарний (Динамо). Наступні місця посіли: А. Трубін (Шахтар), А. Бондаренко (Маріуполь), О. Очеретько (Маріуполь), Аллахяр (Зоря), Ю. Конопля (Десна), В. Миколенко (Динамо), М. Мудрик (Десна + Шахтар), О. Притула (Рух).

Найкращий тренер сезону

Лауреат - Мірча Луческу (Динамо). Наступні місця посіли: В. Скрипник (Зоря), І. Йовічевіч (Дніпро-1), Ю. Максимов (Ворскла), А. Безсмертний (Львів), Л. Каштру (Шахтар), С. Лавриненко (Інгулець), Р. Костишин (Колос), О. Рябоконь (Десна).

Найкращий арбітр сезону

Лауреат - Катерина Монзуль (Харків). На другому місці С. Бойко (Київська обл.), на третьому - Є. Арановський (Київ).

Нагадаємо, Колос переглядає екснападника Ворскли.