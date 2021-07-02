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Шевченко вказав на стан Ярмоленка та Зубкова

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Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з травмованими
Шевченко вказав на стан Ярмоленка та Зубкова
Фото - УАФ
#Шевченко, #Україна

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив готовність до матчу 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зубкова.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"З Ярмоленком усе гаразд, він буде готуватися до гри. Зубков тренується індивідуально, ми будемо стежити за його прогресом. Але до гри з Англією він готуватися не буде", - розповів Шевченко.

Матч Україна - Англія відбудеться в Римі в суботу, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.

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