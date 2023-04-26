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37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав

На Республіканському стадіоні зібралося 82 000 уболівальників, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 10:47 Андрій Твердохліб 10990 0
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав

Джерело - Чемпіон.

26 квітня 1986 року сталася найжахливіша в історії людства техногенна катастрофа - аварія на Чорнобильській АЕС.

Звісно ж, радянська влада замовчувала трагедію та вже за добу київське Динамо на Республіканському стадіоні столиці приймало московський Спартак. У той день, 27 квітня, на трибунах головної арени України зібралося 82 тисячі глядачів... До Чорнобиля усього 94 кілометри по прямій...

Гравці київського Динамо дізналися про трагедію вже в Ліоні, куди прилетіли на фінальний матч Кубку володарів Кубків УЄФА, який відбувся 2 травня. Але то вже зовсім інша історія...

У найвеличнішому дербі Радянського футболу Динамо впевнено перемогло. Голи за киян забили Павло Яковенко та Ігор Бєланов.

27 квітня 1986 року, Київ. Республіканський стадіон. 82 000 глядачів
Чемпіонат СРСР 1986. 7-й тур

Динамо  - Спартак  2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17' Яковенко, 2:0 - 22' Бєланов, пенальті, 2:1 - 86' Родіонов

Динамо: Чанов, Безсонов, Балтача, О. Кузнєцов, Дем'яненко (к), Рац,  Яковенко, Яремчук, Заваров, Євтушенко (Щербаков 68), Бєланов (Баль 85)

Спартак: Дасаєв (к), Г. Морозов, Б. Кузнєцов, Хидіятуллін, Бубнов, Латиш (Шалімов 85), Е. Кузнєцов, Волгін, Новіков (Суслопаров 65), Черенков, Родіонов

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