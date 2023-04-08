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Степанович, ти готуєшся до трансферу? – Вацко дотепно підколов Циганика, показавши кумедне відео

Цікаво, кому б такий трансфер міг знадобитися
Сьогодні 13:59 Андрій Дунець 182 0
Степанович, ти готуєшся до трансферу? – Вацко дотепно підколов Циганика, показавши кумедне відео
#Ігор Циганик, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний журналіст та блогер Віктор Вацко вирішив пожартувати над своїм давнім другом та колегою Ігорем Цигаником.

Циганик та Вацко часто разом грають у футбол, що стає причиною обопільних кепкувань. Цього разу своє слово сказав Віктор, опублікувавши у сторіз свого інстаграма кумедну відеонарізку, де якийсь гравець не може нормально влучити по м'ячу.

"Прислали тут нарізку найкращих моментів гри Циганика в атаці. Степанович, ти до трансферу готуєшся?" – підписав відео Вацко.

А ось і та сама відеонарізка

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Допис, поширений FUTBOLUN 50 TONU (@futbolun50t0nu)

Нагадаємо, нещодавно Циганик назвав наступника Луческу в Динамо, а Вацко жорстко пояснив Леоненку, в чому полягає цінність Зінченка для Арсенала.

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