Вацко - про Леоненка: Тільки сліпий або тупий не бачить, наскільки органічний та корисний в Арсеналі Зінченко

Український журналіст Віктор Вацко прокоментував критику гри футболіста Арсеналу Олександра Зінченка з боку колишнього форварда Динамо Віктора Леоненка.

"Колись до нас в студію на "Великий футбол" прийшов П’єрлуїджі Колліна. Він Леоненку сказав таку фразу: "На початку 90-их ти був сильним футболістом, але у своєму розвитку ти там і залишився".

Ви ж знаєте, що Вітя найкраще за всіх грав у футбол, найкраще за всіх розбирається у ньому, найкраще знає та розуміє футбол. У нього тільки два конкуренти в цьому аспекті - Аватар та Лулу - його коти. У футбольній студії CBS, на думку Леона, з ведучою повинні сидіти саме Леоненко, Аватар і Лулу, а не ось ці, якісь незрозумілі Джеймі Каррагер, Тьєррі Анрі та Майка Річардс.

Для Віті у футболі один критерій: "Та у Лобановського б, та при Лобановському б". Лобановський свого часу чим був унікальним, визначним та культовим у футболі? Тим, що розумів та вмів передбачати вимоги та тенденції розвитку футболу його часу. А Леоненка Валерій Васильович вигнав зі своєї команди. Вітя був сильним футболістом, але недалеким.

От і зараз він не розуміє, що футбол пішов уперед, тоді як Леоненко застряг 30 років тому. Колліна правий. Леоненку важко усвідомити прості істини – футбол розвивається, є різні тренери з різними ідеями. І не обов’язково це повинні бути ідеї Лобановського 90-их років.

В розумінні Леоненка крайній захисник повинен в обороні не вставати з дупи, стелячись у підкатах, а в атаці - бігти вперед та робити флангові подачі. Так було в 90-их, і тоді так було нормально. Але Віті не реально зрозуміти, що в Арсеналі є Артета, в якого є свої ідеї, своє бачення стилю гри його команди та свої вимоги до гравців тих чи інших позицій.

Леоненко не розуміє такого поняття, як ротація на футбольному полі в різних фазах гри - з м’ячем та без нього. Він не розуміє, що Зінченко в Арсеналі на вимогу тренера під час контролю м’яча може виконувати функції центрального півзахисника, а на фланзі в цей час створює ширину номінальний центрхав Джака.

Леоненко не розуміє, що, враховуючи антропометрію форвардів Арсенала, особливо у порівнянні з захисниками суперників, флангові футболісти лондонського клубу не заточені під подачі.

На вимогу Артети функції Зінченка кардинально відрізняються від банального - пробігти по флангу та подати. Вони набагато ширші та витонченіші. Саме через здатність виконувати ці вимоги Артети й придбали Зінченка за десятки мільйонів євро.

За результат в "Арсеналі" відповідає Артета. Він підбирає футболістів відповідно до своїх вимог. Тільки сліпий або тупий не бачить і не розуміє, наскільки органічний та корисний в цій команді Зінченко", - сказав Вацко.