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Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО

Сьогодні 00:37 Андрій Дунець 84 0
Українець дуже вдало вийшов на заміну
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО
#Інтер, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Віктор Коваленко долучився до сенсаційної перемоги Спеції над Інтером у 26-му турі італійської Серії А.

Український півзахисник вийшов на заміну на 67-й хвилині, а вже на 85-й заробив пенальті на ворота суперника - проти Коваленка сфолив Дензел Дюмфріс. Одинадцятиметровий успішно реалізував М'Бала Нзола - 2:1.

Відео

Нагадаємо, Коваленко перебуває у Спеції на правах оренди з Аталанти вже другий сезон. За цей час Віктор зміг відзначитися одним голом та трьома асистами. У цьому сезоні на рахунку 27-річного українця ще нема результативних дій. 

Спеція з Коваленком вирвала перемогу в Інтера у 26 турі Серії А

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