Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО

Українець дуже вдало вийшов на заміну

Джерело - Чемпіон.

Віктор Коваленко долучився до сенсаційної перемоги Спеції над Інтером у 26-му турі італійської Серії А.

Український півзахисник вийшов на заміну на 67-й хвилині, а вже на 85-й заробив пенальті на ворота суперника - проти Коваленка сфолив Дензел Дюмфріс. Одинадцятиметровий успішно реалізував М'Бала Нзола - 2:1.

Відео

Нагадаємо, Коваленко перебуває у Спеції на правах оренди з Аталанти вже другий сезон. За цей час Віктор зміг відзначитися одним голом та трьома асистами. У цьому сезоні на рахунку 27-річного українця ще нема результативних дій.

Спеція з Коваленком вирвала перемогу в Інтера у 26 турі Серії А

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua