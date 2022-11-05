Головне
Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком
Вчора 20:19 2159
Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт
Сьогодні 13:13 150
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 11:51 29708
Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022
Сьогодні 09:24 209
Зоря прийме Металіст, Шахтар зіграє з Інгульцем: Розклад матчів УПЛ на 05 листопада
Сьогодні 08:25 390
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:49 8016
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:42 5702
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 16:54 315172
Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського - ЗМІ
Вчора 16:30 2222
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
Вчора 14:55 450
Блоги
Рибалка ювелірним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Олександрія - Колос - ВІДЕО
Рибалка ювелірним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Олександрія - Колос - ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:38 351
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:50 10561 1
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:48 3662
Віват, король! Олегу Блохіну - 70!
Віват, король! Олегу Блохіну - 70! Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:46 7160
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:43 13930 1
Ексгравець МЮ забив скажений гол від бокової лінії за комір воротарю - ВІДЕО
Ексгравець МЮ забив скажений гол від бокової лінії за комір воротарю - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:00 863
В Іспанії забили шалений гол зі штрафного за неймовірною траєкторією - ВІДЕО
В Іспанії забили шалений гол зі штрафного за неймовірною траєкторією - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 825
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 16:54 315168
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі Андрій Дунець
Вчора 15:34 2405
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках Андрій Твердохліб
03.11.2022 16:37 556
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом Андрій Твердохліб
03.11.2022 09:47 1386
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:59 7627
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:09 3001
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 20:13 1337
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів Дмитро Копій
02.11.2022 14:37 1413
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
01.11.2022 19:31 2924
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах Андрій Дунець
01.11.2022 17:53 1283
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений Андрій Дунець
01.11.2022 15:40 3194
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера Андрій Дунець
01.11.2022 12:14 2529
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
31.10.2022 19:06 59788
Прямі трансляції

Рибалка ювелірним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Олександрія - Колос - ВІДЕО

Сьогодні 13:38 Віктор Слюсаренко 363 0
Рибалка ювелірним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Олександрія - Колос - ВІДЕО
#Колос, #Олександрія, #Сергій Рибалка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ з ковалівським Колосом Олександрія відкрила рахунок вже на 9-й хвилині.

Сергій Рибалка перехопив м'яч за 25 метрів від воріт суперника й ідеальним ударом поцілив у нижній кут воріт - у голкіпера Колоса Євгенія Волинця не було шансів виручити свою команду.

Відео

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 13933 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 10561 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 315172
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29708
Жертва Усика Брієдіс агітує проти України Жертва Усика Брієдіс агітує проти України 14802 9
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 8016
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28988 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26646 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14851
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 21687
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22830 3
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70147 5