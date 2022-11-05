Рибалка ювелірним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Олександрія - Колос - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ з ковалівським Колосом Олександрія відкрила рахунок вже на 9-й хвилині.

Сергій Рибалка перехопив м'яч за 25 метрів від воріт суперника й ідеальним ударом поцілив у нижній кут воріт - у голкіпера Колоса Євгенія Волинця не було шансів виручити свою команду.

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Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

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