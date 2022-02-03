Джерело - Чемпіон.
Феноменальний гол Олександра Алієва на чемпіонаті Європи 2006 (U-20) у ворота Туреччини.
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Джерело - Чемпіон.
Феноменальний гол Олександра Алієва на чемпіонаті Європи 2006 (U-20) у ворота Туреччини.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua