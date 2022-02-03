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Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля

Сьогодні 18:18 Андрій Твердохліб 4183 0
У день народження майстра згадуємо його шедевр
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля

Джерело - Чемпіон.

Феноменальний гол Олександра Алієва на чемпіонаті Європи 2006 (U-20) у ворота Туреччини.

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