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Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді

Сьогодні 13:13 Віктор Слюсаренко 185 0
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді
#Мороз

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка має контракт із UFC, показала, як вона загоряє на пляжі у Флориді.

"Я так люблю це місце. Кілька годин на пляжі - і ти сповнений енергії", - написала Марина, коментуючи своє фото в бікіні.

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Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 14 березня 2020 року, Мороз перемогла бразилійку Майру Буено Сілву одностайним рішенням суддів.

Раніше, відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото.

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