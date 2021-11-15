Рудий діамант. Віктору Циганкову - 24!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, лідеру Динамо Віктору Циганкову виповнилося 24 роки.

Віктор вважається одним з найталановитіших українських гравців. Його техніка, швидкість, уміння розвивати та завершувати атаки цікавлять європейських селекціонерів.

"24. Вдячний за все, що маю", - написав Віктор.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 19 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

В активі футболіста 35 матчів за збірну України, де він забив 6 м'ячів.

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