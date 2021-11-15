Фелла ґрунтовно підготувався до матчу

Джерело - Чемпіон.

Нападник італійського Палермо Джузеппе Фелла відзначився оригінальним святкуванням голу, зробивши цей момент незабутнім для своєї коханої.

Про це повідомляє Football Italia.

28-річний футболіст відкрив рахунок у поєдинку 14-го туру Серії С проти Потенці (2:0), забивши свій третій м'яч у чемпіонаті.

Після взяття воріт Фелла побіг до бічної лінії, щоб взяти заздалегідь приготовлену ним спеціальну футболку, ніби бажаючи відсвяткувати гол, як це роблять багато гравців. Але, як виявилось, це був сюрприз для його дівчини Маріси, яка була на трибунах.

Італійський форвард продемонстрував на футболці своєї коханої послання із пропозицією вийти за нього заміж.

Пізніше Палермо на своїй сторінці в Instagram повідомив, що дівчина дала позитивну відповідь.

Відзначимо, пара вже разом багато років і має спільну дитину.

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