Джерело - Чемпіон.

Марко Девич народився 27 жовтня 1983 року в Белграді. Форвард зіграв 35 матчів за збірну України.

Девич - найкращий бомбардир нашої першості у сезоні 2007/08 (19 голів), член символічного клубу бомбардирів імені Олега Блохіна (138 м'ячів) і найкращий бомбардир в історії Металіста (98 голів).

Актуально: Девич офіційно оголосив про завершення кар'єри

Девич тільки в чемпіонаті України відіграв 219 матчів, на його рахунку 90 голів. У складі Металіста шість разів вигравав бронзу і один раз срібні нагороди Чемпіонату, з Шахтарем перемагав у Суперкубку України. Автор першого хет-трику в історії національної збірної.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua