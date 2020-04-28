Ексгравець національної збірної України, харківського Металіста, донецького Шахтаря і луцької Волині Марко Девич попрощався з кар'єрою гравця.

Про це заявив сам гравець в Instagram.

"Я щасливий і гордий тим, що у мене був шанс займатися тим, що я найбільше люблю.

Я хочу подякувати родині, батьків і всіх дорогих друзів за нескінченну любов і підтримку, яку вони дарували мені весь цей час.

Хочу висловити слова подяки керівникам, тренерам, гравцям команд і збірної України, і всім тим, з ким я мав честь співпрацювати. Кожен кінець - це новий початок!", - написав Девич.